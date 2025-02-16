Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минпросвещения России призвал отказаться от термина «пэтэушник»
Глава Минпросвещения России призвал отказаться от термина «пэтэушник»
Школьников Самарской области приглашают стать участниками XI Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы-2025»
Школьников Самарской области приглашают стать участниками XI Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы-2025»
В Самаре всё больше компаний прибегают к услугам самозанятых специалистов.
В Самаре всё больше компаний прибегают к услугам самозанятых специалистов.
Самолет Саратов — Минеральные Воды незапланированно сел в Самаре
Самолет Саратов — Минеральные Воды незапланированно сел в Самаре
В Самарской области 16 февраля на трассе столкнулись два грузовика
В Самарской области на трассе столкнулись два грузовика
Спортсмен из Самарской области стал чемпионом в первенстве России по легкой атлетике
Спортсмен из Самарской области стал чемпионом в первенстве России по легкой атлетике
ГУ МЧС России по Самарской области: прaвильнaя паркoвка вашего автомобиля во дворе позволит пожарным быстрее добраться до места вызова
ГУ МЧС России по Самарской области: прaвильнaя паркoвка вашего автомобиля во дворе позволит пожарным быстрее добраться до места вызова
В «Лаборатории Касперского» предупредили о новом виде мошенничества
В «Лаборатории Касперского» предупредили о новом виде мошенничества
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В «Лаборатории Касперского» предупредили о новом виде мошенничества

16 февраля 2025 15:39
153
В «Лаборатории Касперского» предупредили о новом виде мошенничества

Злоумышленники придумали новую схему обмана. При помощи фишинговых рассылок они крадут важную корпоративную информацию, а также пароли и логины.

        В «Лаборатории Касперского» предупредили о новой мошеннической схеме, пишут РИА Новости. Жертвами атак могут стать коммерческие организации: как малый, так и крупный бизнес.

«В переписке злоумышленники представляются менеджерами по продажам и просят подписать и отправить договор, который якобы находится в приложении. Однако, если пользователь откроет PDF-файл, прикрепленный к письму, он увидит уведомление об ошибке», – сообщили в компании.

Далее следует этап, на котором происходит кража данных, предупредили эксперты компании. «По легенде фишеров, для просмотра документа человеку необходимо подтвердить свои учетные данные от электронной почты, чтобы зайти в облачное хранилище, где хранится файл. Однако на самом деле человек попадает на фишинговую страницу: если ввести на ней логин и пароль, они уйдут злоумышленникам», – отметили в «Лаборатории Касперского».

Фишинг сегодня – реальная угроза для ИБ-архитектуры любой организации, отмечает член комитета по информполитике Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «Именно с него начинается большинство кибератак, при этом основным каналом распространения остается электронная почта. По данным ГК «Солар», более трети входящих электронных писем в российских организациях содержат спам, фишинговые ссылки и вредоносны. Самыми популярными вредоносами, распространяемыми через фишинговые рассылки, остаются трояны, их доля превышает 70%», – рассказал депутат.

Немкин пояснил, что чаще всего вредоносное ПО маскируется под файлы формата .docx, .xls и .pdf. «За счет методов социальной инженерии злоумышленник побуждает пользователя скачать прикрепленный во вложении файл, далее запускается вредоносное ПО. Его цель – компрометация данных: как личных, так и корпоративных. К примеру, в прошлом году достаточно активно распространялся стилер «Amethyst», который собирал пользовательские данные сотрудников организаций, в частности базы данных паролей, файлы-куки и сохраненную текстовую информацию», – рассказал депутат.

Помимо вредоносов, злоумышленники также активно распространяют ссылки, например, мимикрирующие под корпоративные ресурсы организации. Они необходимы для получения доступа к логинам и паролям пользователя, рассказал Немкин. Депутат пояснил, что чаще всего фишинговые письма мимикрируют под письма от контрагентов, сотрудников других департаментов компании, службы технической поддержки организации: «Как и в случае с телефонным мошенничеством, в фишинговых атаках киберпреступники активно применяют методы социальной инженерии. Перед непосредственной отправкой письма, к примеру, может поступить звонок якобы от контрагента, в котором злоумышленники сообщают пользователю о том, что на почту направлены рабочие материалы», – предупредил депутат. 

Осторожность и постоянное повышение навыков цифровой грамотности до сих пор остается самой эффективной стратегией защиты от фишинга, убежден Немкин. «В случае с фишингом, важно обращать внимание на адрес отправителя. Самый лучший вариант – сверить адрес с контактами, представленными на официальном сайте организации. Большая часть фишинговых писем также содержит URL ссылки, а также вложения формата .zip, .js, exe, .scr, .doc или .xls», – рассказал депутат. Он подчеркнул, что авторизация на сторонних сайтах через корпоративные ресурсы также может привести к утечке конфиденциальных корпоративных сведений.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец хотел купить машину и отдал мошенникам более 1,3 млн рублей
15 февраля 2025, 11:46
Самарец хотел купить машину и отдал мошенникам более 1,3 млн рублей
Машина находилась в Республике Беларусь, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет. Криминал
1463
Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей
14 февраля 2025, 12:43
Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей
В ходе общения злоумышленник убедил женщину, что ее сбережения в опасности. Криминал
521
Самарцев предупредили о мошенничестве через домовые чаты
13 февраля 2025, 13:25
Самарцев предупредили о мошенничестве через домовые чаты
Жильцы могут думать, что переходят в домовой чат и указывают свои учетные данные. Криминал
809
В центре внимания
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
194
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
579
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
630
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2025  12:42
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
1254
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
14 февраля 2025  18:32
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
830
Весь список