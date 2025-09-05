В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам

155

В Красноярском районе жертвой мошенников стала женщина 1952 года рождения, которая потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам.

Схема обмана оказалась довольно распространенной: женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинга, и сообщили о подозрительных операциях по ее банковским счетам. Звонившие убедили женщину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у нее счетов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ей указали.

Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате доверчивая женщина выполнила все инструкции аферистов и лишилась значительной для себя суммы денег.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны и помните, что настоящие банки никогда не просят переводить деньги на какие-либо сторонние счета, а также не звонят клиентам с сообщениями о подозрительных операциях от имени несуществующих организаций. При любых подозрительных звонках о деньгах сразу кладите трубку и сообщайте о подобных случаях в полицию.