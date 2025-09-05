В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам

5 сентября 2025 13:32
155
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам

В Красноярском районе жертвой мошенников стала женщина 1952 года рождения, которая потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам.

Схема обмана оказалась довольно распространенной: женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинга, и сообщили о подозрительных операциях по ее банковским счетам. Звонившие убедили женщину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у нее счетов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ей указали.

Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате доверчивая женщина выполнила все инструкции аферистов и лишилась значительной для себя суммы денег.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны и помните, что настоящие банки никогда не просят переводить деньги на какие-либо сторонние счета, а также не звонят клиентам с сообщениями о подозрительных операциях от имени несуществующих организаций. При любых подозрительных звонках о деньгах сразу кладите трубку и сообщайте о подобных случаях в полицию.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 5 миллионов, решив, что это выгодно
04 сентября 2025, 12:51
В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 5 миллионов, решив, что это выгодно
Уважаемые граждане, будьте крайне внимательны к звонкам с незнакомых номеров, в особенности в мессенджерах. Криминал
282
В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей
03 сентября 2025, 11:36
В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей
Ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
382
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
02 сентября 2025, 13:16
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
Чтобы обезопасить себя, 27% опрошенных россиян не переходят по ссылкам и не открывают вложения из сомнительных писем. Общество
462
В центре внимания
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
156
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
372
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
301
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
539
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
607
Весь список