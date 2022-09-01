В Красноярском районе мужчина похитил велосипед и спрятал его на кладбище

74

В дежурную часть отдела МВД России по Красноярскому району обратился за помощью местный житель, который пояснил, что похищен его велосипед. Полицейский уточнил у заявителя описание похищенного имущества и ориентировал на розыск личный состав отдела полиции.



На месте происшествия - лестничной площадке, расположенной в одном из домов поселка Волжский Самарской области, сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, в ходе которого изъяли поврежденный замок-трос. Материальный ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей и пояснил, что он является для него значительным.

Сотрудники уголовного розыска опросили жителей дома. Проверили на причастность к происшествию лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления и проживающих неподалеку.

Осмотрев прилегающую к месту происшествия территорию, сотрудники полиции нашли велосипед, схожий по приметам с разыскиваемым, который заявитель уверенно опознал как похищенный из подъезда.

Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 40 -летний житель одного из соседних домов. Сотрудники полиции установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признался в совершении кражи и пояснил, что присмотрел велосипед заранее, когда приходил к знакомым в гости. После чего, в августе текущего года, зашел в подъезд жилого дома, перекусил страховочный трос заранее подготовленным инструментом и похитил имущество. Злоумышленник спрятал велосипед недалеко от кладбища, рассчитывая в дальнейшем продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед вернули законному владельцу.