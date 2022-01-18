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В Кинеле полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании

18 января 2022 09:52
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В Кинеле полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании

15 января текущего года в одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили сообщение от анонимного пользователя о якобы заминировании нежилого дома в городе Кинель Самарской области.

По указанному адресу были незамедлительно направлены ближайшие патрульные наряды полиции, кинолог со служебно-разыскной собакой, взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Здание и прилегающая территория были обследованы, предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

В ходе совместных с сотрудниками УФСБ России по Самарской области оперативно-разыскных мероприятий установлена личность пользователя, который разместил сообщение. Им оказался ученик одной из школ Кинеля 2007 года рождения, ранее не попадавшийся в поле зрения правоохранителей. В ходе опроса он пояснил, что сообщение разместил из хулиганских побуждений.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Кинельский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма  – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Не имеет значения, как сообщение было передано – устно, письменно, с использованием технических средств связи, лично или через других лиц. В результате подобных действий, гражданам и государству, наносится серьезный материальный ущерб. Личным составом правоохранительных органов проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску опасных предметов и недопущению возможных негативных последствий. Подозреваемому может грозить крупный штраф или наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: Уголовное дело

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