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В Кинель-Черкасском районе сельчанин прятал под курткой наркотик

30 января 2024 12:05
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В Кинель-Черкасском районе сельчанин прятал под курткой наркотик

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступила оперативная информация о том, что 24-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий молодой человек был задержан в районе автовокзала села Кинель-Черкассы. Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли под курткой задержанного пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам проведенного исследования установлено, что вещество является наркотическим средством марихуаной, общей массой 180 граммов, что законодатель относит к крупному размеру. 

При опросе ранее судимый местный житель в совершении противоправного деяния сознался и пояснил, что нарвал коноплю на окраине села для собственного употребления, без цели сбыта.      

Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкаскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Теги: Стоп Наркотик

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