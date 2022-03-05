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В Исаклинском районе пассажир забыл в такси пакет с запрещенными веществами

5 марта 2022 09:52
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В Исаклинском районе пассажир забыл в такси пакет с запрещенными веществами

В феврале текущего года в ходе вечернего патрулирования на одной из улиц райцентра сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району остановили для проверки документов автомобиль областной таксомоторной компании.

Во время проведения административной процедуры от внимания сотрудников полиции не укрылось, что водитель часто оглядывается на заднее сиденье, где на полу лежал большой пакет, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре мужчины и транспортного средства. Мужчина сразу заявил полицейским, что пакет в его машине принадлежит пассажиру, которого он недавно подвозил.

В присутствии понятых сотрудники ГИБДД с коврика заднего сиденья иномарки изъяли пакет, наполненный частями растений, внешне похожими на коноплю, а так же пластиковую бутылку с веществом темного цвета.

Сотрудники ГИБДД передали информацию в дежурную часть и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Изъятый пакет оперуполномоченные полиции направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что части растений являются наркотическим средством марихуана, общим весом более 500 грамм, а жидкость — гашишное масло, весом более 25 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Сотрудники полиции во время оперативно-разыскных мероприятий установили личность, места возможного нахождения и задержали пассажира такси - местного жителя 1995 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.

В ходе работы с задержанным эксперт сделал смывы с рук задержанного и срезы с его ногтевых пластин. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области подтвердили идентичность обнаруженных на смывах веществ с марихуаной, изъятой в салоне такси.

Как пояснил злоумышленник, он обнаружил наркосодержащие растения в поле на территории соседнего поселения и собрал их для дальнейшего личного употребления без цели сбыта.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотических средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей с ограничением свободы на срок до одного года.

Теги: Стоп Наркотик

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