В Челно-Вершинском районе вступил в силу приговор женщине, которая собирала коноплю и сушила ее в бане

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Сотрудникам отделения уголовного розыска ОМВД России по Челно-Вершинскому району поступила оперативная информация о том, что местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские установили местонахождение 45-летней безработной женщины и задержали ее. По версии оперативников, она собирала дикорастущую коноплю и сушила ее в бане с целью личного употребления.

В присутствии понятых, при обследовании бани, полицейские обнаружили высушенные части наркосодержащего растения. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования установлено, что растение содержит части наркосодержащего растения - более 34 граммов конопли.

Группой дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере).

Исаклинский районный суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа 15 000 руб. Приговор вступил в законную силу.