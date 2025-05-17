Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 16-летний подросток на электросамокате врезался в столб
В Самаре 16-летний подросток на электросамокате врезался в столб
В России разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль
В России разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль
тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%
Тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
на Земле в субботу началась магнитная буря
На Земле в субботу началась магнитная буря
В апреле 2025 года Россия закупила у Южной Кореи косметики на рекордные 35,8 миллиона долларов.
В апреле 2025 года Россия закупила у Южной Кореи косметики на рекордные 35,8 миллиона долларов
В Челно-Вершинском районе вступил в силу приговор женщине, которая собирала коноплю и сушила ее в бане
В Челно-Вершинском районе вступил в силу приговор женщине, которая собирала коноплю и сушила ее в бане
В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка.
Самарца, пытавшегося открыть дверь самолета во время полета, задержали
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Челно-Вершинском районе вступил в силу приговор женщине, которая собирала коноплю и сушила ее в бане

17 мая 2025 10:26
102
В Челно-Вершинском районе вступил в силу приговор женщине, которая собирала коноплю и сушила ее в бане

Сотрудникам отделения уголовного розыска ОМВД России по Челно-Вершинскому району поступила оперативная информация о том, что местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские установили местонахождение 45-летней безработной женщины и задержали ее. По версии оперативников, она собирала дикорастущую коноплю и сушила ее в бане с целью личного употребления.

В присутствии понятых, при обследовании бани, полицейские обнаружили высушенные  части наркосодержащего растения. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования установлено, что растение содержит части наркосодержащего растения  -  более 34 граммов конопли.

Группой дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере).

Исаклинский районный суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу,  назначено наказание в виде штрафа 15 000 руб. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
тольяттинец намеревался сбыть наркотик из грибов
14 мая 2025, 13:56
Тольяттинец намеревался сбыть наркотик из грибов
В шкафу кухонного гарнитура полицейские обнаружили и изъяли 77 капсул с порошкообразным веществом. Происшествия
428
Жителя Отрадного задержали в лесу с наркотиками
05 мая 2025, 10:43
Жителя Отрадного задержали в лесу с наркотиками
Оперуполномоченные выявили у мужчины явные признаки наркотического опьянения. Криминал
677
Закладчицу из Сызрани посадили на 5 лет
04 мая 2025, 11:18
Закладчицу из Сызрани посадили на 5 лет
Женщина, допрошенная в качестве подозреваемой, пояснила следователю, что приобрела запрещенные вещества через интернет-магазин. Криминал
939
В центре внимания
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
17 мая 2025  11:01
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
96
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
16 мая 2025  13:59
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
395
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 1 июня
16 мая 2025  13:56
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 1 июня
757
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!».
16 мая 2025  13:16
В Самаре при поддержке Правительства XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!»
346
Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре
16 мая 2025  09:56
Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре
308
Весь список