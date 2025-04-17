В Чапаевске женщину и двух мужчин задержали с наркотиками

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Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Чапаевску поступило сообщение о причастности к обороту запрещенных веществ местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Для проверки информации полицейские организовали мероприятия, в ходе которых 11 апреля текущего года в одном из гаражных массивов города Чапаевск в момент противоправной сделки задержали продавца - женщину 1977 года рождения и покупателей: двух ранее судимых за кражи и хранение наркотиков 40-летних мужчин.

Во время проведения личного досмотра женщины, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли из карманов ее одежды пачку из-под сигарет, в которой находились 20 свертков с порошкообразным веществом.

У мужчин изъяли по 1 подобному свертку.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам специалисты определили, что предметом криминальной сделки являлись свертки с наркотическим средством – карфентанил в особо крупном размере.

Допрошенная в качестве подозреваемой в преступлении, предусмотренном ч.5 ст. 228.1 УК РФ безработная наркозависимая жительница Чапаевска признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что запрещенные вещества приобрела в Интернете для последующего сбыта. Мужчины, находившееся с ней, успели приобрести по 1 пакетику, когда их задержали сотрудники полиции.

Судом по ходатайству органа следствия в отношении подозреваемой в сбыте наркотиков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчины подозреваются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и дали следователю подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается.