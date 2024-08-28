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В Борском районе обнаружили нарколабораторию

28 августа 2024 13:16
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В Борском районе обнаружили нарколабораторию

УФСБ России по Оренбургской области во взаимодействии с УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к производству наркотических и психотропных веществ.

Сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области установлено, что на территории Борского района Самарской области под нарколабораторию были переоборудованы помещения частного дома. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое граждан России, Рыженков Е.В. и
 Байрак А.А., изъяты наркотическое средство альфа-ПВП массой 117 килограммов, более 1,5 тысяч литров наркосодержащей жидкости, а также оборудование для изготовления синтетического наркотика.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Приговором Самарского областного суда фигуранты уголовного дела признаны виновными в инкриминируемом им преступлении и приговорены: Рыженков Е.В. –
 к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Байрак А.А. – к 17 годам лишения свободы также с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

23 августа 2024 года приговор вступил в законную силу.

 

Теги: Стоп Наркотик

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