Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Сызрани 45-летняя сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
В Сызрани сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
Почта России посвятила марку Софье Ковалевской
Почта России посвятила марку Софье Ковалевской
ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек
ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек
Каждый второй самарец – фанат кавказской кухни
Каждый второй самарец – фанат кавказской кухни
У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли
У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли
В Волжском районе пьяный водитель врезался в дом соседа
В Волжском районе пьяный водитель врезался в дом соседа
В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание»
В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.81
-0.63
EUR 106.1
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли

16 января 2025 11:05
93
У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли

Оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что местный житель 1972 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Прибыв по указанному адресу, оперативники в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища подозреваемого, в ходе чего обнаружили и изъяли с чердака дома картонные коробки и пакеты с измельченным веществом растительного происхождения, а также высушенные части растений зелено-коричневого цвета.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что изъятое является наркотикосодержащими веществами марихуана и конопля, общей массой более 2,5 килограмм, что законодатель относит к крупному размеру.

Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что наркосодержащие растения нарвал в поле и планировал использовать их для личного потребления, без цели сбыта.  

Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
18-летний житель Жигулёвска устроил тайники с наркотиками
15 января 2025, 13:29
18-летний житель Жигулёвска устроил тайники с наркотиками
В оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли 19 свёртков. Криминал
438
У жителя Похвистневского района изъяли более 1 кг марихуаны
14 января 2025, 10:24
У жителя Похвистневского района изъяли более 1 кг марихуаны
Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший... Криминал
333
В Тольятти задержали двух женщин за попытку сбыта наркотиков в крупном размере
13 января 2025, 11:51
В Тольятти задержали двух женщин за попытку сбыта наркотиков в крупном размере
Сотрудники полиции изъяли со съемной квартиры местных жительниц 28 свертков и 3 зип-лок пакета с мефедроном. Криминал
497
В центре внимания
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
16 января 2025  09:27
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
142
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
449
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
425
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
496
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
425
Весь список