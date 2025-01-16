У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли

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Оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что местный житель 1972 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Прибыв по указанному адресу, оперативники в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища подозреваемого, в ходе чего обнаружили и изъяли с чердака дома картонные коробки и пакеты с измельченным веществом растительного происхождения, а также высушенные части растений зелено-коричневого цвета.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что изъятое является наркотикосодержащими веществами марихуана и конопля, общей массой более 2,5 килограмм, что законодатель относит к крупному размеру.

Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что наркосодержащие растения нарвал в поле и планировал использовать их для личного потребления, без цели сбыта.

Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.