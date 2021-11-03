У жительницы Новокуйбышевска наркотики нашли в сигаретной пачке

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Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Новокуйбышевского отдела полиции во время ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью» от местных жителей поступила информация о причастности 71-летней ранее неоднократно судимой за незаконный оборот наркотических средств местной жительницы к сбыту героина.

С целью проверки полученных сведений оперативники провели оперативные мероприятия, в ходе которых задержали женщину во дворе одного из домов города Новокуйбышевска.

При личном досмотре, в присутствии понятых, сотрудница полиции обнаружила и изъяла из одежды подозреваемой пачку из-под сигарет, внутри которой находилось порошкообразное вещество серого цвета.

Со слов задержанной, в сигаретной пачке она хранила наркотики для последующего сбыта наркозависимым жителям города.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим - героин, общей массой свыше 21 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным полиции, в мае 1999 года женщина была осуждена за хранение и распространение наркотиков и приговорена к реальному сроку заключения. В общей сложности за незаконный оборот наркотиков задержанная провела в местах лишения свободы более 16 лет..