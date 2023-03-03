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У водителя в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции изъяли свыше 457 граммов наркотика

3 марта 2023 10:56
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У водителя в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции изъяли свыше 457 граммов наркотика

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «ВАЗ-2107».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на водителя, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть мужчину 2003  года рождения.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у уроженца одной из соседних республик полицейские в автомобиле на коврике под сиденьем был обнаружили – сверток с порошкообразным   веществом. 

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.  

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, общей массой свыше 457 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории Самарской области. 

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». По ходатайству органа следствия, судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

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