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У тольяттинца-закладчика в рюкзаке хранилось запрещенное вещество

3 февраля 2022 11:09
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у тольяттинца-закладчика в рюкзаке хранилось запрещенное вещество

В полицию Тольятти поступила информация о том, что 38-летний местный житель  может быть причастен к сбыту наркотических средств на территории Комсомольского района путем тайников-закладок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину на одной из улиц города. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из рюкзака мужчины 16  пакетиков,  внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Кроме того, тольяттинец указал адреса, где в тайника-закладках оперативники обнаружили еще 3 свёртка. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что вещество, предоставленное на экспртизу, массой 8,89 граммов содержит наркотическое вещество N-метилэфедрон.

38-летний безработный местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление, пояснил полицейским, что приобрел наркотическое вещество в сети Интернет. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим фактам распространения наркотических средств на территории города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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