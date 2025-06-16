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У сызранца за вождение пьяным конфискован автомобиль

16 июня 2025 11:44
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У сызранца за вождение пьяным конфискован автомобиль

В декабре прошлого года, находясь на маршруте патрулирования на улице Гаражной города Сызрани, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль LADA 21100, движущийся с подозрительно низкой скоростью.

У находящегося за рулем мужчины 1990 года рождения полицейские выявили отсутствие водительского удостоверения и явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Инспекторы составили в отношении задержанного протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, после чего доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль супруги, на котором передвигался нарушитель, поместили на специализированную стоянку.

В связи с тем, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грубое нарушение ПДД РФ и судом ему назначалось наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» за совершение аналогичного правонарушения в отношении 35-летнего сызранца возбуждено уголовное дело.

Но мужчину это не остановило. Пока шло расследование, буквально через месяц, 15 января текущего года на ул. Новостроящаяся его в состоянии опьянения за рулем собственного автомобиля LADA 211730 вновь задержали инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское». Автомобиль арестовали, в отношении неисправимого нарушителя возбудили еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения подобного преступления). По завершении расследования уголовные дела вместе с обвинительными заключениями в отношении злоумышленника направлены в суд для принятия решения по существу.

Сызранский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде принудительных работ на срок один год и три месяца с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, преступник лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Автомобиль преступника конфискован в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: БДД

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