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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У самарца похитили 12,5 млн.рублей в виде криптовалюты

3 июня 2022 09:58
152
У самарца похитили 12,5 млн.рублей в виде криптовалюты

В полицию за помощью обратился 25-летний житель Самары, который сообщил, что у него похищены денежные средства в общей сумме 12,5 млн.рублей, которые он хранил на одном из почтовых серверов в виде криптовалюты Bitcoin.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники «вскрыли» почтовый ящик потерпевшего и в течение суток перевели денежные средства на расчетные счета в различных регионах РФ.

По данному факту проводится проверка.

Чтобы обезопасить себя от взлома, полицейские рекомендуют придерживаться следующих правил:

- создавайте сложные пароли, используя цифры, символы, а так же прописные и заглавные буквы;

- пользуйтесь  только официальными версиями антивирусных программ;

- настраивая вход в аккаунт с нового оборудования, подтверждайте его паролем, присланным в СМС;

- никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомые люди;

- при входе на свою страницу, где необходимо ввести данные, всегда смотрите на адрес сайта в поисковой строке браузера - он может отличаться от оригинального знаком или одной буквой и оказаться фальшивым.

 

Теги: Мошенники

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