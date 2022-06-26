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У самарца нашли 39 кустов конопли

26 июня 2022 11:17
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У самарца нашли 39 кустов конопли

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что житель областного центра 1985 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ. При проверке информация подтвердилась.

В ходе обыска в присутствии понятых в частном доме и гараже подозреваемого в Железнодорожном районе  города Самары полицейские обнаружили и изъяли 2 пластиковых контейнера, в которых находилось вещество растительного происхождения, 39 кустов растений зеленого цвета, две коробки из-под спичек с семенами растений, приспособления для курения марихуаны, а также предметы для культивирования, фасовки и упаковки наркотических средств. Изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, которая установила, что вещество является наркотическим средством марихуана, общим весом 179 граммов, что относится к крупному размеру, а кусты – наркосодержащим растением конопля.   

В ходе опроса ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности подозреваемый пояснил, что занимался культивированием конопли в съемном частном доме с целью дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Стоп Наркотик

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