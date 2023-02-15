У самарчанки нашли пакетики с героином

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За совершение преступлений подозреваемая может быть лишена свободы сроком до 20 лет.

Сотрудникам Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о том, что жительница Самары может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий информация подтвердилась. По версии оперативников женщина забрала крупную закладку наркотиков на территории Промышленного района города Самары с целью дальнейшего сбыта. Однако осуществить задуманное ей не удалось, так как она была задержана и доставлена в линейный пункт полиции.

В ходе личного осмотра, в присутствии понятых, в её женской сумке был обнаружен сверток из липкой ленты. Согласно заключению эксперта внутри свертка находилось два целлофановых пакетика с наркотическим средством «героин» общей массой более 62,5 граммов, что является крупным размером. В ходе дальнейшего осмотра места её жительства было обнаружено ещё два пакетика с наркотическим средством «героин» общей массой более 1 грамма.

В отношении нигде не работающей, ранее неоднократно судимой за аналогичные преступления местной жительницы, 1985 года рождения, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В настоящее время в указанная гражданка находится под арестом.

Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.