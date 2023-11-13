Трое иностранцев в Самаре зверски убили приятеля

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев Киргизской Республики и Республики Узбекистан в возрасте от 32-ух до 42-ух лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).

Как сообщалось ранее, 21 октября 2022 года в дневное время в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в поселке Мехзавод, обнаружены фрагменты тела мужчины 1993 года рождения.

По версии следствия, 20 октября 2022 года 29-летний потерпевший распивал со своими знакомыми спиртные напитки в указанной квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой на почве взаимных оскорблений обвиняемые нанесли своему оппоненту не менее 80 ударов руками и ногами, а также палкой и ножом по различным частям тела потерпевшего. После этого, один из обвиняемых взял нож и отчленил голову потерпевшего. Процесс избиения частично был заснят на видеокамеру телефона. В целях возможного сокрытия следов преступления тело потерпевшего было разделено на фрагменты. После совершения преступления, злоумышленники в кратчайшие сроки были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК.