Я нашел ошибку
Главные новости:
Канада не дает визы шахматистам из России на турнир претендентов
Канада не дает визы шахматистам из России на турнир претендентов
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -2, -4°С.
4 марта в Самарской области без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -6°С
Нарушения слуха выявляются у 14% россиян в возрасте 45-64 года и у 30% - в возрасте старше 65 лет.
Главный оториноларинголог региона: 9 правил, которые помогут сохранить слух
В Самарской области предложили изменить закон о заселении в отели
В Самарской области предложили изменить закон о заселении в отели
Тольяттинца задержали с наркотиками на КПП
Тольяттинца задержали с наркотиками на КПП
В Чапаевске отработали действия по тушению условного пожара
В Чапаевске отработали действия по тушению условного пожара
Самарский аэропорт Курумоч 3 марта не принимал и не выпускал самолеты
Самарский аэропорт Курумоч 3 марта не принимал и не выпускал самолеты
В Израиле примут более агрессивную позицию в отношении Москвы
В Израиле примут более агрессивную позицию в отношении Москвы
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.33
0.49
EUR 98.72
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья – основа государства»
В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинца задержали с наркотиками на КПП

3 марта 2024 13:24
186
Тольяттинца задержали с наркотиками на КПП

 

Сотрудниками Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», в городе Тольятти, в вечернее время с целью проверки документов был остановлен автомобиль «Lada Granta», под управлением жителя Чапаевска.

Во время проверки документов полицейскими было замечено тревожное поведение водителя. В связи с этим, правоохранители приняли решение досмотреть мужчину.

При личном досмотре, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли у мужчины из кармана куртки стеклянную банку с веществом растительного происхождения, из кармана брюк изъяли сверток с веществом растительного происхождения.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркосодержащим растением конопля, общей массой более 7 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Приволжского района выращивал марихуану
02 марта 2024, 12:13
Житель Приволжского района выращивал марихуану
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Криминал
630
Тольяттинец осужден за покушение на сбыт наркотиков
01 марта 2024, 14:05
Тольяттинец осужден за покушение на сбыт наркотиков
Наркотик он распределил по различным тайникам на территории г. Тольятти. Криминал
629
Житель Самарской области производил мефедрон
28 февраля 2024, 12:07
Житель Самарской области производил мефедрон
Изъято лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры, используемые при производстве наркотических средств. Криминал
410
В центре внимания
Дмитрий Азаров с земляками принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи
3 марта 2024  10:27
Дмитрий Азаров с земляками принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи
254
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
2 марта 2024  13:23
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
688
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
1 марта 2024  19:31
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
1603
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1 марта 2024  13:51
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1054
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
1 марта 2024  13:14
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
569
Весь список