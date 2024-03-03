Тольяттинца задержали с наркотиками на КПП

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Сотрудниками Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», в городе Тольятти, в вечернее время с целью проверки документов был остановлен автомобиль «Lada Granta», под управлением жителя Чапаевска.



Во время проверки документов полицейскими было замечено тревожное поведение водителя. В связи с этим, правоохранители приняли решение досмотреть мужчину.



При личном досмотре, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли у мужчины из кармана куртки стеклянную банку с веществом растительного происхождения, из кармана брюк изъяли сверток с веществом растительного происхождения.



Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.



Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркосодержащим растением конопля, общей массой более 7 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.