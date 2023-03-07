Тольяттинка, поверив злоумышленникам, перевела им 1,3 млн рублей

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Женщине 1963 года рождения, работающей крановщицей в одной из строительных компаний позвонил неизвестный, сообщил, что является сотрудником правоохранительных органов и что на ее имя неизвестным оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, женщина перевела на указанные им расчетные счета 1,3 млн рублей. Поняв, что ее обманули мошенники, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.