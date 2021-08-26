Тольяттинка перевела на указанный мошенником счет 250 тысяч рублей

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Внимание! Не доверяйте мошенникам, предлагающим легкий заработок в Интернете.

Так, безработная жительница Тольятти 1989 года рождения увидела в одной из социальных сетей вирусную рекламу по заработку денег путем сделок по криптовалюте через брокерские площадки. С заинтересованной женщиной связался неизвестный и убедил ее вложить в данный «бизнес» денежные средства. Женщина перевела на указанный мошенником счет 250 тысяч рублей, после чего незнакомец перестал выходить на связь. По данному факту проводится проверка.