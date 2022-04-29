Тольяттинка хотела купить автозапчасти, но в результате лишилась денег

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают приобрести товары с торговых площадок сети Интернет.

Так, злоумышленник по телефону убедил безработную жительницу Тольятти 1982г.р. внести предоплату за приобретение через популярную торговую онлайн площадку, автодеталей. Поверив звонившему,женщина перевела на указанный аферистом счет 55 000 руб., но обещанных деталей так и не дождалась. Мошенник перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.