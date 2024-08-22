Тольяттинец «поживился» в чужом доме двумя норковыми шубами и  золотыми украшениями

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Тольяттинец 1992 года рождения «поживился» в чужом доме двумя меховыми шубами, а также золотой цепочкой с крестиком, причинив материальный ущерб на сумму порядка 190 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Тольятти с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из ее дома, расположенного в Центральном районе пропали 2 норковые шубы и золотые украшения. Заявительница оценила причиненный материальный ущерб на сумму порядка 190 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, что отсутствовала дома до вечера, а когда вернулась, то обнаружила приоткрытое окно в кладовую. При проверке комнат, заметила отсутствие перечисленного имущества.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с оконной рамы, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат местному жителю 1992 года рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что он может находиться на территории другого региона. Установив точное местонахождение злоумышленника, оперативники выехали в служебную командировку в город Новороссийск, где задержали мужчину и доставили его в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что отжал окно кладовой в частном доме и похитил имущество. Похищенные меховые изделия, а также золотую цепочку и крестик сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com