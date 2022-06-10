Тольяттинец зашел в магазин под видом покупателя, схватил с прилавка продукты и убежал

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1975 года рождения - директор одного из продуктовых магазинов. Женщина сообщила полицейским, что в помещение торговой точки зашел мужчина под видом покупателя, схватил с прилавка продукты питания, оттолкнув сотрудников, которые попытались ему помешать, и выбежал из торговой точки.

Сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявительницу и работников магазина, которые пояснили, что мужчина возможно был в состоянии алкогольного опьянения. С их слов полицейские составили ориентировку с описанием примет подозреваемого и направили ее всем наружным службам полиции, а также изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, на которые мог попасть злоумышленник.

При патрулировании Центрального района, недалеко от места происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, который находился в нетрезвом состоянии. Полицейские задержали его и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, задержанный 2002 года рождения ранее уже был судим за аналогичное преступление, официально не трудоустроен.

Молодой человек в ходе опроса признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенную колбасу, кофе и масло продал прохожему мужчине, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до одного года.