Тольяттинец украл у матери сотовый телефон и сдал его в ломбард

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В полицию Тольятти поступило сообщение, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Дзержинского в Автозаводском районе, неизвестный совершил кражу сотового телефона. Материальный ущерб составил 5 000 рублей.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и потерпевшую, которая пояснила сотрудникам, что ушла в магазин и забыла дома телефон, а когда вернулась, то обнаружила пропажу гаджета. Также она сообщила, что проживает в квартире со своим сыном.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, участковый уполномоченный проверил места возможного сбыта похищенного и лиц, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Участковый уполномоченный полиции по долгу службы уже ранее проверял по этому адресу местного жителя 1988 года рождения, который имеет непогашенную судимость за совершение кражи и находится под административным надзором. Предположив, что к хищению средства связи может быть причастен поднадзорный, сотрудник полиции установил местонахождение мужчины и задержал его.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину в содеянном и пояснил, что похитил телефон у матери и реализовал в ломбарде, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Подозреваемый мужчина, осознав вину, выкупил из ломбарда сотовый телефон и вернул законной владелице.