Тольяттинец поссорился с персоналом и сжег ресторан

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Сумма причинённого ущерба обществу с ограниченной ответственностью составила свыше 250 тысяч рублей.

В полициюу Тольятти поступило сообщение о повреждении трех павильонов в одном из загородных ресторанов.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что сгоревшие постройки принадлежат компании, которая специализируется, в том числе, и на изготовлении эко-модульных домов.

Проведённая экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог. Сумма причинённого ущерба обществу с ограниченной ответственностью составила свыше 250 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне возгорания между одним из посетителей и официантом произошел серьезный конфликт.

Сотрудники полиции предположили, что мужчина может быть причастен к происшествию, установили личность, места возможного нахождения и задержали подозреваемого.

Мужчина 1991 года рождения признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил из-за конфликтной ситуации с персоналом ресторана. После словесной перепалки с официантом он принял решение вернуться в ночное время и, облив павильоны бензином, поджечь их.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.