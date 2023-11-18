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Тольяттинец планировал продавать наркотики на территории города через тайники

18 ноября 2023 12:43
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Тольяттинец планировал продавать наркотики на территории города через тайники

Правоохранителям поступила информация о том, что житель Тольятти 2002  года рождения причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города.

С целью проверки информации оперуполномоченные, с разрешения хозяина жилища в присутствии понятых, осмотрели квартиру, при этом обнаружили и изъяли сверток с белым веществом. Изъятое полицейские направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является синтетический наркотик, общей массой свыше 188  граммов, что относится к крупному размеру.

По данным полиции мужчина ранее не судим и официально не трудоустроен. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что планировал продавать наркотики на территории города через тайники-закладки. Однако, свой противоправный умысел не смог довести до конца, так как был оперативно задержан полицейскими.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района в отношении задержанного, по признакам преступления, предусмотренного ст.30  ч.3,4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном и крупном размерах) возбуждено уголовное дело.

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. 

Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

 

Теги: Стоп Наркотик

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