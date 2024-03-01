Тольяттинец осужден за покушение на сбыт наркотиков

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Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Тольятти, обвиняемого в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина незаконно приобрел в условленном месте по указанию неустановленного лица в программе обмена мгновенными сообщениями наркотическое средство общей массой не менее 22,6 грамма, расфасовал на разовые дозы и распределил по различным тайникам на территории г. Тольятти.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты и не дошли до конечного приобретателя.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, признал мужчину виновным и, с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.