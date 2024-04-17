Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии

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Общий ущерб, причиненный 26 клиентам, составил около 1,5 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти совместно с коллегами из СУ СК РФ по Самарской области выявили факт хищения около 1,5 миллионов рублей у 26 клиентов одного из центров красоты, оказывающего косметологические услуги.

Как установили полицейские, в период с 2022 года по июль 2023 года, сотрудники одной из компаний, оказывающей косметологические услуги, под предлогом предоставления бесплатных услуг приглашали клиенток в салон красоты. Женщинам проводили тестирование, после которых сообщали недостоверные сведения о критическом состоянии их кожи, лица, волос. Затем директор компании предлагал клиентам пройти ряд косметологических услуг, за которые нужно было внести авансовый платеж. Оказывать услуги мужчина не намеривался. Для придания видимости реального осуществления предпринимательской деятельности злоумышленник арендовал офис в одном из торговых центров города и нанял работников, неосведомлённых о его намерениях.

По данным сотрудников полиции в указанный период в салон обратилось порядка 30 клиентов, с которыми заключались договора возмездного оказания услуг. Фигурант уголовного дела брал предоплату, суммы которой варьировались от 18 до 100 тысяч рублей. Полученные денежные средства директор фирмы использовал в личных целях.

Сотрудниками уголовного розыска 35-летний ранее не судимый мужчина задержан в ходе засадных мероприятий в одном из районов города Тольятти и доставлен в СК РФ для дальнейшего разбирательства.

На основании собранных полицейскими материалами следственными органами в отношении фигуранта принято процессуальное решение.