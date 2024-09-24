Тольяттинец облил женщину кипятком и убил ударом по голове

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В Тольятти вынесен приговор 39-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2023 года злоумышленник, находясь в квартире у своей знакомой, в ходе конфликта на бытовой почве причинил 49-летней женщине ожоги 1-ой и 2-ой тяжести, поливая ее из душа горячей водой, а затем ударил потерпевшую по голове тяжелым предметом. От полученных повреждений женщина скончалась через несколько дней в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК.