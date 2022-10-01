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Тольяттинец нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в разных магазинах за еду и алкоголь

1 октября 2022 12:06
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Тольяттинец нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в разных магазинах за еду и алкоголь

В полицию Тольятти обратилась уроженка одной из соседних республик 1977 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже с ее счета списали 3 500 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.  В ходе просмотра видеозаписи в молодом человеке, который расплачивался картой, узнали своего подучетного-29-летнего безработного местного жителя, ранее неоднократно судимого.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду и алкоголь и в других торговых точках.

 В ходе расследования похищенное имущество было возращено потерпевшей, а денежные средства подозреваемый возместил в полном объеме.

 

Теги: Кража

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