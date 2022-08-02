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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец лишился банковской карты в фитнес-клубе

2 августа 2022 09:55
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Тольяттинец лишился банковской карты в фитнес-клубе

В полицию Тольятти обратился местный житель 1992 года рождения, который сообщил о пропаже своей банковской карты. После утраты карты ему пришли сообщения в онлайн-приложении о списании с банковского счета свыше 13 тысяч рублей за покупки, которые не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении дня с его кредитной картой расплачивались в различных  магазинах города.  Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого. Ранее не судимый, 22-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса он пояснил, что похитил чужую банковскую карту из незакрытого шкафчика в раздевалке фитнес-клуба. Первое удачное списание чужих денег воодушевило злоумышленника и он продолжил оплачивать свои покупки в других торговых точках города, покупая еду, алкоголь, предметы гигиены, бытовую химию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района следственного управления У МВД России по городу Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то расплачиваться ею категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

 

Теги: Кража

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