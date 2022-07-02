Тольяттинец из ревности ограбил сожительницу

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В полицию Тольятти поступила сообщение от местной жительницы о том, что в квартире дома на улице Баныкина у нее путем рывка похитили золотую цепочку с крестиком.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Женщина 1988 года рождения пояснила, что у нее с сожителем произошел конфликт на почве ревности, в результате которого мужчина сорвал с шеи цепочку с крестиком и убежал на улицу.

Со слов потерпевшей составили и довели до личного состава полиции тольяттинского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием злоумышленника и похищенного.

Через несколько часов при патрулировании Центрального района, недалеко от места происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, который находился в нетрезвом состоянии. Полицейские задержали его и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, задержанный 1997 года рождения ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Молодой человек в ходе опроса признал свою вину и пояснил, что похищенное ювелирное украшение сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП №24 У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.