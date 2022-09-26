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Тольяттинец хранил при себе пакет с коноплей

26 сентября 2022 11:25
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Тольяттинец хранил при себе пакет с коноплей

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2022» проводится сотрудниками полиции совместно с заинтересованными ведомствами. Ее цель – выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, очагов их дикого произрастания, а также пресечение доступа лиц, занимающихся незаконным оборотом запрещенных веществ, к местам их естественного произрастания, объектам хранения и переработки.

         В рамках проводимой операции «Мак-2022» сотрудникам отдела полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что мужчина 1988 года рождения причастен к незаконному хранению наркотических средств. Проверив полученные сведения, сотрудники полиции задержали подозреваемого возле дома на улице Коммунистическая  Комсомольского района.

         В ходе досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта в пакете находилось наркосодержащее растение - конопля массой в высушенном виде 306,91 грамма, что относится к крупному размеру.

         В ходе опроса подозреваемый пояснил, что собрал растение на одном из пустырей Комсомольского района и хранил его для личного употребления, без цели сбыта. По данным оперативников, задержанный 35-лений житель Тольятти ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

         В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

         Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет.

Теги: Стоп Наркотик

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