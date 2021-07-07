Телефонный звонок помог сотрудникам Росгвардии изобличить подозреваемого

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В утреннее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о драке. Инцидент произошел на улице Ново-Садовой.

Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия – полученные сведения подтвердились. На призыв патрульных прекратить противоправные действия и разойтись дерущиеся мужчины не отреагировали, их пришлось разнимать.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что один мужчина напал на другого и отобрал сотовый телефон. Потерпевший 1986 года рождения попытался вернуть свое имущество, завязалась драка. Позвонив по номеру, указанному потерпевшим, стражи правопорядка определили, что похищенное средство связи действительно находится в кармане у второго участника событий.

Росгвардейцы передали задержанного 1978 года рождения своим коллегам из полиции. В дальнейшем в присутствии понятых у мужчины действительно был изъят отобранный сотовый телефон. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».