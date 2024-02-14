Телефонные мошенники за день обзванивают 15 миллионов россиян

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Ежедневно в России совершается до 15 миллионов попыток мошеннических звонков. Злоумышленники пытаются дозвониться до потенциальных жертв по трем основным каналам: виртуальные АТС, сим-боксы, а также мессенджеры.

Об этом в среду заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. "Мы сегодня допускаем, что до 15 миллионов попыток телефонных звонков гражданам России происходит ежедневно", — указал он.

Ранее в Центробанке РФ рассказали о новой схеме, которой пользуются телефонные мошенники для обмана россиян. Они звонят потенциальной жертве от имени родных или знакомых, имитируя их голоса с помощью специального программного обеспечения.

В случае возникновения сомнений эксперты рекомендуют самим позвонить человеку, от имени которого совершается звонок, и уточнить всю информацию у него лично, пишет Смотрим.