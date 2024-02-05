Сызранские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

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В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел запрещенное вещество через сеть интернет и хранил наркотик без цели сбыта.

К сотрудникам отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков поступила информация, что местный житель 1973 года рождения может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Данная информация нашла своё подтверждение, когда в ходе обследования его жилища, в присутствии понятых, в бельевом шкафу, в кармане куртки подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 4 свертка с веществом внутри. Изъятое оперативники направили в экспертно-криминалистическую группу Средневолжского Линейного Отдела МВД России на транспорте. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством - деацетилморфином (героином), общей массой более 19 гр., т.е. в крупном размере.

В ходе опроса 50-летний мужчина пояснил, что наркотик он приобрел через интернет-магазин для личного употребления и хранил без цели сбыта. По данным сотрудников полиции подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.