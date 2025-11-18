Сызранка отдала аферисту 2 млн в надежде заработать

106

В Сызрани женщина 1967г.р., в одном из мессенджеров нашла объявление о возможности получать дополнительный заработок путем инвестиций. Для того, чтобы узнать об условиях подработки, она вступила в переписку с неизвестным, который представился биржевым аналитиком.

Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные российские и зарубежные бизнес проекты, но для высокого дохода требуется большие вложения. Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму 2 000 000 рублей и перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.