В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка отдала аферисту 2 млн в надежде заработать

18 ноября 2025 09:46
106
Сызранка отдала аферисту 2 млн в надежде заработать

В Сызрани женщина 1967г.р., в одном из мессенджеров нашла объявление о возможности получать дополнительный заработок путем инвестиций. Для того, чтобы узнать об условиях подработки, она вступила в переписку с неизвестным, который представился биржевым аналитиком.

Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные российские и зарубежные бизнес проекты, но для высокого дохода требуется большие вложения. Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму 2 000 000 рублей и перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

