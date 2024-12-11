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Сызранка доверила дочери-подростку купить вещи, а та попалась на удочку мошенников

11 декабря 2024 12:17
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Сызранка доверила дочери-подростку купить вещи, а та попалась на удочку мошенников

В Сызрани в полицию обратилась местная жительница 1980 года рождения с заявлением о мошенничестве. 44-летняя женщина сообщила, что дала своей младшей дочери телефон, чтобы та сама заказала себе подарок на Новый год. 15-летняя девочка, листая ленту маркетплейсов, не нашла ничего подходящего и продолжила поиск в сети Интернет. Там она увидела объявление о распродаже брендовых вещей и, не раздумывая, «положила в корзину» несколько моделей.

Закончив свой интернет-шоппинг, дочь попросила маму реквизиты банковской карты для оформления заказа. Когда были введены все данные, со счета произошло списание в размере 50 000 рублей, вместо обещанных магазином 15 000, однако женщина не придала этому значения. Спустя несколько дней, мать решила связать с «продавцом» магазина по поводу доставки, однако ни продавца, ни магазина она не нашла. Потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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