Сызранец устроил дома сад конопли

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В полицию Сызрани поступила информация о том, что ранее не судимый 28-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по адресу проживания мужчины. В квартире в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого подозреваемый выращивал наркотикосодержащие растения: лампы, вентилятор, самодельную систему орошения, а также бумажные сверток с веществом растительного происхождения, который подозреваемый хранил на письменном столе. Изъятый сверток направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что в веществе содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол, общей массой 0,440 граммом, что относится к крупному размеру.

По изъятым сотрудниками полиции предметам были назначены физико-химические судебные экспертизы, по результатам которых было установлено, что с помощью этого оборудования выращивалось наркотикосодержащее растение.

В ходе опроса мужчина рассказал, что в июне 2021 года заказал через Интернет семена конопли, посадил их в горшки, и к сентябрю вырастил три куста наркотикосдержащего растения, а затем изготовил из него наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Также подозреваемый пояснил, что выращивал и хранил наркотическое средство для собственных нужд, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.