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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец лишился более 500 тысяч из-за целителя-мошенника

3 декабря 2023 12:12
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Сызранец лишился более 500 тысяч из-за целителя-кибермошенника

В будний день на сотовый телефон пенсионера из Сызрани поступил звонок. Неизвестный представился «народным целителем» и предложил вернуть мужчине идеальный слух. Заинтересованный  сызранец продолжил разговор со звонившим, ведь новый слуховой аппарат был ему не по карману.  

В течение нескольких дней «целитель» проводил безвозмездную лечебную практику по телефону, но для закрепления результата мужчине необходимо подтвердить звонки и продиктовать код из поступившего ему СМС-сообщении. Получив необходимые данные с пенсионером попрощались. Обратившись через некоторое время в банк для получения ежемесячной денежной выплаты, мужчина узнал, что лишился более 500 тысяч рублей и, осознав, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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