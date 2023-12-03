Сызранец лишился более 500 тысяч из-за целителя-мошенника

111

В будний день на сотовый телефон пенсионера из Сызрани поступил звонок. Неизвестный представился «народным целителем» и предложил вернуть мужчине идеальный слух. Заинтересованный сызранец продолжил разговор со звонившим, ведь новый слуховой аппарат был ему не по карману.

В течение нескольких дней «целитель» проводил безвозмездную лечебную практику по телефону, но для закрепления результата мужчине необходимо подтвердить звонки и продиктовать код из поступившего ему СМС-сообщении. Получив необходимые данные с пенсионером попрощались. Обратившись через некоторое время в банк для получения ежемесячной денежной выплаты, мужчина узнал, что лишился более 500 тысяч рублей и, осознав, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.