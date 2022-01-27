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Судебные приставы в Октябрьское помогли жильцам многоквартирного дома сохранить денежные средства

27 января 2022 09:52
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Судебные приставы в Октябрьское помогли жильцам многоквартирного дома сохранить денежные средства

Судебные приставы г. Октябрьск обязали ТСЖ произвести перерасчет оплаты за услугу отопления в пользу семи владельцев жилплощади в многоквартирном доме. 

    Собственники жилых помещений МКД обратились в суд с заявлением о признании незаконными действия ТСЖ по начислению платы за услугу отопления. Жильцы уже давно не пользуются центральным отоплением, так как полностью перешли на индивидуальные газовые котлы. Тем не менее, ТСЖ продолжало присылать счета за коммунальную услугу, без доказательств ссылаясь на то, что взыскатели нарушили правила по переоборудованию системы отопления и не предоставили акты приемки о вводе в эксплуатацию газового оборудования в ТСЖ. 

    Установлено, что собственниками никаких нарушений на этапах оформления документов и  реконструкции системы отопления не допускалось. Суд обязал ТСЖ произвести в отношении жильцов перерасчет за коммунальную услугу с января 2016 года по апрель 2019 года. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Октябрьска Самарской области.

    В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем с руководством ТСЖ была проведена беседа о необходимости исполнения решения суда, но должник полученную от сотрудника Службы информацию проигнорировал. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также предупредил его о возможной уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Не желая усугублять ситуацию, должник-организация произвела в отношении собственников квартир перерасчет за услугу отопления. Исполнительные производства окончены фактическим  исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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