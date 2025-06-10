Студентка из Самары лишилась накоплений, поверив в легенду мошенников

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В полицию Самары обратилась студентка одного из высших учебных заведений 2002 года рождения. Заявительница сообщила, что на ее телефон поступил звонок от «представителя компании сотовой связи». Вежливый голос сообщил, что необходимо продлить договор, иначе она якобы рискует остаться без связи. После того, как девушка согласилась, ей предложили зайти на сайт Госуслуг. В этот момент она поняла, что вход на сайт заблокирован (так как ранее мошенники совершили несколько попыток входа по номеру телефона потерпевшей, ввели при этом случайные цифры в качестве кода и доступ был временно заблокирован).

Затем местной жительнице позвонил «представитель сайта Госуслуги» и под предлогом восстановления доступа предложил назвать реквизиты ее банковских карт, а также коды и пароли, которые пришли смс-сообщениями. Когда она сделала все, что требуется собеседнику, он дистанционно получил доступ к счетам потерпевшей и за несколько секунд перевел ее сбережения в размере 200 тысяч рублей на другие счета.

Уважаемые горожане! Запомните сами и обязательно поделитесь информацией с другими – представители салонов сотовой связи НИКОГДА не звонят клиентам с информацией о необходимости продления договора услуг! Такие договоры заключаются бессрочно и могут быть расторгнуты только по инициативе абонента при его личном обращении в салон связи.