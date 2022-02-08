Сотрудница Федеральной налоговой службы России №20 по Самарской области незаконно получила денежные средства

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В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области, установлено, что в июне 2021 года заместитель начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №20 по Самарской области незаконно получила денежные средства в размере 1,8 млн рублей, пообещав передать их должностному лицу территориального подразделения регионального УФНС за невключение одной из коммерческих организаций региона в график проведения выездных налоговых проверок, а также уменьшение налоговых доначислений по результатам проведенных мероприятий налогового контроля.

На основании переданных УФСБ материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Самарской области по выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.291.1 УК РФ.

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей.