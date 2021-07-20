Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже золотых колец

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Около полудня на улице Орджоникидзе стражи правопорядка заметили мужчину, который, предположительно, находился в состоянии опьянения. Установив его личность, патрульные выяснили, что местный житель 1965 года рождения находится в розыске по подозрению в совершении хищения чужого имущества. По предварительной версии полицейских, он украл у своей знакомой четыре золотых кольца, причинив ущерб на сумму почти 25 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».