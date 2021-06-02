Сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в угоне иномарки в Самарской области

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Незадолго до полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Красноярском районе, получил информацию о преступлении. Незадолго до этого злоумышленник угнал автомобиль «Рено», принадлежащий жительнице поселка Новосемейкино 1984 года рождения. Стражи правопорядка начали розыск преступника.

Уже через 40 минут после получения ориентировки патрульные заметили угнанную иномарку – она находилась на въезде в поселок Старосемейкино, поблизости от федеральной автодороги М-5 «Урал». Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, находившегося в салоне иномарки.

Росгвардейцы передали жителя поселка Новосемейкино 1995 года рождения для дальнейшего разбирательства вызванным на место задержания полицейским. Выяснилось, что предполагаемый злоумышленник в прошлом уже привлекался к ответственности за угон, кражу и причастность к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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