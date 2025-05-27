Следуя инструкциям мошенника, безработный самарец перевел все свои накопления – 400 000 рублей

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В отдел полиции Самарской области обратился 34-летний местный житель с заявлением о хищении 400 000 руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон через мессенджер от неизвестного, который убедил, что произошел взлом личной страницы информационного интернет-портала, с помощью которого мошенники получили доступ к банковским счетам, и уже совершают попытки снятия денег. Для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Самарчанин выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления – 400 000 рублей. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.