Семья из Ставропольского района отдала мошенникам свыше 2,9 млн рублей

Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Семья из Ставропольского района отдала мошенникам свыше 2,9 млн рублей

200
Семья из Ставропольского района отдала мошенникам свыше 2,9 млн рублей

В ноябре текущего года в полицию за помощью обратились 60‑летняя мать и 39‑летний сын, проживающие в одном из сёл Ставропольского района, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Заявители рассказали, что перечислили на счёт «в правоохранительные органы» более 2,9 млн рублей.

Во время опроса об обстоятельствах произошедшего женщина пояснила, что вместе с сыном приехала забрать с танцев внучку. Пока они ждали ребёнка в машине, ей на мобильный телефон поступил звонок. Незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что после проверки организации, где она работает, у него появились основания полагать: женщина финансирует преступников.

Местная жительница объяснила незнакомцу, что трудится аппаратчиком на химическом производстве и не имеет отношения к озвученной информации. «Правоохранитель» заверил её, что обязательно разберётся с ситуацией, но пока вынужден наложить арест на её средства. Для этого он попросил перевести все имеющиеся деньги на «резервный счёт».

Растерявшись, женщина выполнила требования мошенника. Тогда незнакомец спросил, хочет ли она «спасти от проблем своих родственников». Услышав утвердительный ответ, он дал дальнейшие инструкции. Поскольку сын находился рядом, женщина под влиянием злоумышленника смогла быстро уговорить его «спасти свои деньги» — перечислить средства на тот же расчётный счёт.

После этого мошенник начал настойчиво требовать деньги от других родственников. Тогда потерпевшие решили обратиться в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к хищению денежных средств заявителей.

Заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств УУР ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Сергей Соловьёв напоминает: «Никогда не переводите деньги по телефонным указаниям. Ни сотрудники банков, ни полицейские не просят перечислять средства на „резервные“ или „безопасные“ счета. Если вам говорят о проблемах с вашими счетами или участии в преступной схеме — положите трубку и самостоятельно позвоните в банк или полицию».

Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
136
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
223
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1244
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1244
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1909
