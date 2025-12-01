Семья из Ставропольского района отдала мошенникам свыше 2,9 млн рублей

В ноябре текущего года в полицию за помощью обратились 60‑летняя мать и 39‑летний сын, проживающие в одном из сёл Ставропольского района, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Заявители рассказали, что перечислили на счёт «в правоохранительные органы» более 2,9 млн рублей.

Во время опроса об обстоятельствах произошедшего женщина пояснила, что вместе с сыном приехала забрать с танцев внучку. Пока они ждали ребёнка в машине, ей на мобильный телефон поступил звонок. Незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что после проверки организации, где она работает, у него появились основания полагать: женщина финансирует преступников.

Местная жительница объяснила незнакомцу, что трудится аппаратчиком на химическом производстве и не имеет отношения к озвученной информации. «Правоохранитель» заверил её, что обязательно разберётся с ситуацией, но пока вынужден наложить арест на её средства. Для этого он попросил перевести все имеющиеся деньги на «резервный счёт».

Растерявшись, женщина выполнила требования мошенника. Тогда незнакомец спросил, хочет ли она «спасти от проблем своих родственников». Услышав утвердительный ответ, он дал дальнейшие инструкции. Поскольку сын находился рядом, женщина под влиянием злоумышленника смогла быстро уговорить его «спасти свои деньги» — перечислить средства на тот же расчётный счёт.

После этого мошенник начал настойчиво требовать деньги от других родственников. Тогда потерпевшие решили обратиться в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к хищению денежных средств заявителей.

Заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств УУР ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Сергей Соловьёв напоминает: «Никогда не переводите деньги по телефонным указаниям. Ни сотрудники банков, ни полицейские не просят перечислять средства на „резервные“ или „безопасные“ счета. Если вам говорят о проблемах с вашими счетами или участии в преступной схеме — положите трубку и самостоятельно позвоните в банк или полицию».