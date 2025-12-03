Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники обманывают россиян, предлагая "проверку" качества воды

173
Мошенники обманывают россиян, предлагая "проверку" качества воды

Злоумышленники стали обманывать россиян, предлагая якобы проверить качество воды в лаборатории и заменить счетчики, предупредили в МВД РФ.

Там отметили, что мошенники представляются сотрудниками "Водоканала".

"Жертве звонят ненастоящие сотрудники "Водоканала", предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения", – приводит РИА Новости материалы ведомства.

После этого мошенники сообщают жертве о якобы взломе ее аккаунта на "Госуслугах", а потом звонят под видом сотрудников банка, убеждая перевести имеющиеся средства на "безопасный счет". На самом же деле этот счет принадлежит преступникам.

