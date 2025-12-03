Мошенники обманывают россиян, предлагая "проверку" качества воды

Злоумышленники стали обманывать россиян, предлагая якобы проверить качество воды в лаборатории и заменить счетчики, предупредили в МВД РФ.

Там отметили, что мошенники представляются сотрудниками "Водоканала".

"Жертве звонят ненастоящие сотрудники "Водоканала", предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения", – приводит РИА Новости материалы ведомства.

После этого мошенники сообщают жертве о якобы взломе ее аккаунта на "Госуслугах", а потом звонят под видом сотрудников банка, убеждая перевести имеющиеся средства на "безопасный счет". На самом же деле этот счет принадлежит преступникам.