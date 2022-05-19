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Самарцы стали бояться угонов автомобилей

19 мая 2022 10:26
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Самарцы стали бояться угонов автомобилей

Автомобильный сайт Дром спросил у автолюбителей, опасаются ли они краж машин. По результатам опроса, 43% самарцев отметили, что боятся угона своего автомобиля. Однако большая часть опрошенных региона — 57% — не переживают по этому поводу.  

В среднем по стране 40% боятся угона своей машины. Участники опроса отмечают, что опасаются увеличения автомобильных краж из-за роста цен на машины и запчасти. При этом большинство принимает необходимые меры, чтобы обезопасить свое авто. Среди способов уберечь машину от угона автолюбители перечисли: установка охранного комплекса, иммобилайзера, независимых систем слежения и механических блокираторов, а также хранение авто на платной парковке или в гараже. 

«Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян. У угонщиков, как правило, пользуются спросом самые популярные автомобили и машины, которые работают в такси. Эти автомобили похищают с целью разбора на запчасти», — отметил аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.

Всероссийский опрос проводился с 4 по 16 мая 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие более девяти тысяч человек.

Теги: Опрос

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